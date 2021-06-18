Гру забудуть, а результат залишиться, – Шовковський радіє першій перемозі на Євро

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський прокоментував перемогу "жовто-синіх" у матчі 2 туру групового етапу Євро-2020 проти Північної Македонії.

На думку Шовковського, головне, що команді вдалося здобути позитивний результат, а помилки у грі згодом можна буде виправити.

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Команда надалі працюватиме над покращенням гри, а вболівальникам він радить насолодитися важливою перемогою.

Гра забудеться, а результат залишиться назавжди. З часом емоціі стануть вщухати. Кожна гра дає нам досвід і інформацію, аналізуючи яку ми просто зобов’язані ставати кращими. Але це буде завтра, а сьогодні ми святкуємо першу перемогу на Євро-2020. Вітаю усіх уболівальників і дякую усім за таку важливу для нас підтримку на стадіоні і за його межами. Слава Україні, – написав Шовковський.