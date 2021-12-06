У матчі 17 туру УПЛ Динамо на виїзді обіграло рівненський Верес з рахунком 3:0. Та навіть попри перемогу гравці киян залишилися незадоволеними.

Зокрема, лідер киян Віктор Циганков залишився незадоволеним якістю газону на стадіоні "Авангард" у Луцьку. Персоналу, який відповідає за поле, дісталося від зіркового динамівця.

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"Якість полів у зимовий період у нас в Україні не з найкращих. На жаль, граючи на бетоні, футболістам здоров'я це не додає. Сподіваюся, у майбутньому люди, які відповідають за проведення матчів, враховуватимуть цей момент", – написав Циганков.

Зазначимо, що представники киян перед матчем вказували на промерзлий газон на стадіоні "Авангард" та пропонували перенести матч до Києва. Рівняни відмовилися від такого кроку, а арбітри дозволили проводити матч на далеко не найкращому полі.