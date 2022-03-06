Гравець збірної Данії українського походження збирає гроші для України – солідна сума пожертв

Ерік Святченко не забуває про етнічну Батьківщину. Футболіст та його Мітьюлланд оголосили про збір коштів для українських дітей.

Данський Мітьюлланд, який йде другим у місцевому чемпіонаті, долучився до підтримки України у боротьбі з агресором. На недавній матч з Віборгом (3:1) Мітьюлланд вийшов у спеціальних футболках.

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Пізніше ці футболки було виставлено на аукціон, який триватиме до 12 березня. Крім того, брендування стадіону виконали у синьо-жовтих кольорах.

Як клуб, ми хотіли б зосередитися на трагічних подіях в Україні та продемонструвати нашу підтримку українському народу. Нас хвилює те, що особливо багато дітей потрапили у жахливу ситуацію, – сказав комерційний директор Мітьюлланда Якоб Йоргенсен.

Також у клубі зазначили, що такі дії є проявом підтримки капітану Мітьюлланда Еріку Святченку та його родині, які постраждали від російської агресії. Батько Еріка, Сергій Святченко – український художник, уродженець Харкова. В активі 30-річного Еріка Святченка, який розпочав акцію на підтримку України – 5 матчів за збірну Данії.

На даний момент клуб уже зібрав 540 тисяч данських крон, що становить майже 2,4 млн гривень.

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