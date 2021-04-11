Гент розгромив суперника – Безус забиває, Яремчук асистує: відео

Українці Роман Безус та Роман Яремчук вийшли у стартовому складі Гента на матч із Шарлеруа. Завдяки результативним діям наших земляків "буйволи" перемогли 4:0.

Вже на 4-й хвилині рахунок було відкрито. Яремчук скинув під удар Безусу, а той пробив – м'яч зачепив захисника гостей і чудернацьким чином залетів у ворота.

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А за кілька хвилин Безус оформив дубль. Роман заробив пенальті, після чого успішно його реалізував.

У другому таймі Генту вдалося ще двічі засмутити Шарлеруа. Цього разу вже без участі українських легіонерів. До речі, обидва залишили поле на 79-й хвилині.

У 33-х матчах "буйволи" заробили 46 очок і ділять восьму сходинку із Зюлте-Варегемом.

Перший гол Безуса

Другий гол Безуса

Чемпіонат Бельгії, 33 тур

Гент – Шарлеруа 4:0

Голи: Безус, 2, 8 (пен.), Тіссудалі, 64, де Брюйн, 86.