Український хавбек Євген Коноплянка незабаром почне підкорювати чемпіонат Польщі. Зірковий футболіст вже почав тренуватися з новою командою.

Новачок Краковії Євген Коноплянка розпочав активну адаптацію у новому колективі. Українець вже тренується з командою та готується до дебюту.

Цікаво Добре, що він не очолив Польщу, – зірковий поляк Бонек знищив Шевченка та його роботу

Вже у суботу, 19 лютого, Коноплянка може дебютувати в Екстраклясі. У матчі чемпіонату Польщі Краковія зійдеться з Ягеллонією.

Контракт українського хавбека розрахований до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації ще на рік. У сезоні 2021/22 32-річний Коноплянка зіграв за Шахтар лише 47 хвилин.