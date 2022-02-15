Гарний настрій та постійна активність – відео першого тренування Коноплянки у Краковії

15 лютого 2022 , 11:17
Читать новость на русском

Джерело:

твіттер Краковії

Український хавбек Євген Коноплянка незабаром почне підкорювати чемпіонат Польщі. Зірковий футболіст вже почав тренуватися з новою командою.

Новачок Краковії Євген Коноплянка розпочав активну адаптацію у новому колективі. Українець вже тренується з командою та готується до дебюту. 

Цікаво Добре, що він не очолив Польщу, – зірковий поляк Бонек знищив Шевченка та його роботу

Вже у суботу, 19 лютого, Коноплянка може дебютувати в Екстраклясі. У матчі чемпіонату Польщі Краковія зійдеться з Ягеллонією. 

Контракт українського хавбека розрахований до кінця поточного сезону  з можливістю пролонгації ще на рік. У сезоні 2021/22 32-річний Коноплянка зіграв за Шахтар лише 47 хвилин. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський