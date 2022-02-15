Гарний настрій та постійна активність – відео першого тренування Коноплянки у Краковії
15 лютого 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:твіттер Краковії
Український хавбек Євген Коноплянка незабаром почне підкорювати чемпіонат Польщі. Зірковий футболіст вже почав тренуватися з новою командою.
Новачок Краковії Євген Коноплянка розпочав активну адаптацію у новому колективі. Українець вже тренується з командою та готується до дебюту.
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Вже у суботу, 19 лютого, Коноплянка може дебютувати в Екстраклясі. У матчі чемпіонату Польщі Краковія зійдеться з Ягеллонією.
Контракт українського хавбека розрахований до кінця поточного сезону з можливістю пролонгації ще на рік. У сезоні 2021/22 32-річний Коноплянка зіграв за Шахтар лише 47 хвилин.