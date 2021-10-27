Футбольне зґвалтування: Зубков дублем допоміг Ференцварошу у Кубку Угорщини

Український вінгер Ференцвароша Олександр Зубков нарешті відзначився у поточному сезоні. Футболіст збірної України відзначився ефектним дублем.

Угорщина, Кубок, 1/16 фіналу

Текель – Ференцварош – 0:7

Голи: Зубков, 12, 42, Узуні, 15, 19 (пен.), Захаріассен, 26, 45+1, Мак, 83

Цікаво Яремчук може позбутись конкурента – українцю сприятиме Баварія

У сезоні 2021/22 Олександр Зубков не може похизуватися стабільним місцем в основі. Українець отримав шанс проявити себе у кубковому матчі та використав його на повну.

Саме Зубков спочатку відкрив рахунок, а до перерви оформив дубль у ворота суперника. У перерві тренер замінив Олександра, давши йому поберегти сили для матчу чемпіонату.

Зазначимо, що у 14 попередніх матчах Зубков відзначився лише двома асистеми.