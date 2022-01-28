Збірна України 24 березня зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Проблем з потраплянням у Велику Британію у "жовто-синіх" не виникне.

Як розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков, "жовто-сині" проведуть передматчевий збір у Києві. Закордонний варіант не розглядався через можливість карантину та інших обмежень.

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Команда здасть тести на COVID-19 та полетить на гру в Глазго 22 березня. У розпорядженні Петракова буде багато виконавців, адже британські візи отримало понад 30 гравців.

Ми зробили візи для 36 футболістів. За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, у разі перемоги над Шотландією збірна України розіграє путівку на Мундіаль в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.