Футболісти національної збірної привітали українців з Новим роком: атмосферне відео

Гравці "синьо-жовтих" знялися у спеціальному ролику. Він приурочений до 30-річного ювілею УАФ.

Участь у зйомках на НСК "Олімпійський" взяли вісім збірників. Це Андрій Пятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Сергій Сидорчук, Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

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Футболісти національної команди привітали усіх з прийдешнім Новим роком та ювілеєм Української асоціації футболу.

2021-й рік для нашої збірної видався насиченим на події. Влітку "синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу Євро-2020, а згодом здобули путівку у плей-оф ЧС-2022. Крім того, цьогоріч у збірній відбулися тренерські зміни – після Андрія Шевченка команду очолив Олександр Петраков.

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