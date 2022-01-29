Кар'єра Андрія Шевченка в Дженоа тривала лише два місяці. Перший клубний досвід став для українського фахівця дуже болючим.

На чолі генуезців Шевченко провів лише 11 матчів, в яких здобув 1 перемогу. На думку Руслана Маліновського, фахівець обрав не найкращий варіант для першої роботи на клубному рівні.

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Окрім того, що команда перебувала майже на дні турнірної таблиці, усі лідери колективу лікували травми в лазареті. В такій ситуації доводилося робити ставку на молодь, що дуже ризиковано у боротьбі в такому сильному чемпіонаті.

Можливо, хтось хотів отримати результат одразу, але за такий короткий проміжок було важко збудувати або перебудувати колектив. Втім, я думаю, що Андрій Шевченко зробить правильні висновки і всіх нас порадує своїми результатами,

– сказав Маліновський.

Зазначимо, що Дженоа не стала розривати контракт з Шевченком, щоб не виплачувати йому компенсацію за дострокове розірвання договору. Відтак, фахівець перебуває у творчій відпустці та продовжує отримувати зарплату.

У Шевченка був шанс очолити збірну Польщі, але переговори не увінчались успіхом. Його контракт з Дженоа розрахований до травня 2024 року.