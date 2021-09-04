Франція зрівнює рахунок на старті другого тайму: відео гола Антоні Марсіаля

На 56-й хвилині гості роблять рахунок рівним. Андрій Пятов не зумів врятувати ворота після удару впритул.

Навіс Кінгслі Комана з правого флангу завершився взяттям воріт "синьо-жовтих". В обійми партнерів потрапив Антоні Марсіаль.

До теми Шапаренко створює шедевр і не стримує сліз: шалене відео гола у ворота Франції

Відео гола Марсіаля

Після години ігрового часу на НСК "Олімпійський" рахунок рівний – 1:1.