Франція зрівнює рахунок на старті другого тайму: відео гола Антоні Марсіаля
4 вересня 2021 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:Канал ФУТБОЛ
На 56-й хвилині гості роблять рахунок рівним. Андрій Пятов не зумів врятувати ворота після удару впритул.
Навіс Кінгслі Комана з правого флангу завершився взяттям воріт "синьо-жовтих". В обійми партнерів потрапив Антоні Марсіаль.
До теми Шапаренко створює шедевр і не стримує сліз: шалене відео гола у ворота Франції
Відео гола Марсіаля
Після години ігрового часу на НСК "Олімпійський" рахунок рівний – 1:1.