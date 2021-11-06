Втілення чуток про прихід Андрія Шевченка в Дженоа стає все ближчим. Генуезці звільнили тренерський місток для приходу українця.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про прощання з Давіде Баллардіні. Клуб коротко та сухо повідомив про звільнення фахівця.

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Італієць очолив команду у грудні 2020 року, минулого сезону команда фінішувала на 11 місці. Цього ж сезону "грифони" демонструють значно гірші результати – після 12 турі лише 9 очок та розташування біля зони вильоту.

У ЗМІ лунає інформація, що Дженоа очолить Андрій Шевченко. Про його призначення мають оголосити найближчим часом, а його дебют відбудеться 21 листопада матчем проти Роми.

Нагадаємо, Шевченко пішов з поста головного тренера збірної України 1 серпня. На Євро-2020 йому вдалося вивести "жовто-синіх" в 1/4 фіналу.