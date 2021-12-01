Думаю про це, але поки що не знаю, – бразилець Шахтаря про виступи у збірній України

Півзахисник "гірників" Тете висловився щодо потенційної зміни громадянства. Гравець донеччан припускає таку можливість.

"Натуралізація? Так, я думав про це. Це справді хороша ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів", – вважає бразилець.

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На запитання, чи може Тете уявити себе у збірній України, він відповів: "Я не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Я не мав жодних труднощів в адаптації в Україні".

Крім того, гравець Шахтаря не вважає складним рішенням для себе прийняти український паспорт:

Складно не буде, бо яке б я рішення не ухвалив, воно буде правильним. А правильне рішення завжди приймати легко.

Варто зауважити, що Тете одружений з українкою і виступає за донецьку команду з лютого 2019 року. Раніше він викликався у юнацькі збірні Бразилії. У цьому сезоні Тете відіграв 15 матчів у Прем'єр-Лізі і забив 8 голів.