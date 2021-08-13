Україна не надто вдало стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу у Катарі, здобувши 3 очки у трьох матчах. На думку українського фахівця В'ячеслава Грозного, лише призначення Реброва може зберегти шанси "жовто-синіх" на Мундіаль.

УАФ досі не призначила головного тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. На думку В'ячеслава Грозного, Сергій Ребров наразі є єдиним оптимальним кандидатом на цю посаду.

Цікаво У матчі з Україною французам не допоможе провідний гравець

Фахівець переконаний, що лише Реброву під силу витиснути максимальний результат у відборі на ЧС, адже окрім кваліфікації в нього є активна практика. Окрім того, він прекрасно знайомий з футболістами національної команди.

Не хочу нікого образити, але зараз в нього немає конкурентів. Потрібно вмовити цього тренера очолити команду та нічого йому не нав'язувати, щоб не нарватись на відмову,

– вважає Грозний.

Нагадаємо, що проблемою для Реброва є контракт з Аль-Айном, який він очолив на початку червня. Розірвати угоду наразі не вдається. Скоріш за все, головним тренером збірної України стане Олександр Петраков, який вигравав чемпіонат світу з юнацькою збірною.