Після того, як Дженоа відсторонила Андрія Шевченка від роботи, йому пророкували перехід у збірну Польщі. Переговори успіхом не увінчалися – команду очолив Чеслав Міхнєвіч.

Деякі футбольні функціонери раді, що все завершилося саме так. Наприклад, колишній форвард Ювентуса та ексголова асоціації футболу Польщі Збігнєв Бонек не вважає Шевченка хорошим тренером.

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На думку зірки, рівень роботи Шевченка як тренера доволі сумнівний. Обирати такий варіант перед важливим протистоянням з Росією в плей-офф ЧС-2022 було б помилкою.

На щастя, Шевченко не став тренером збірної Польщі. На мій погляд, він був найгіршим кандидатом з усіх наявних,

– вважає Бонек.

Також колишній нападник переконаний, що всі перемоги збірної України – заслуга Мауро Тассотті, а Шевченко більше виступав у ролі піарника. Він впевнений, що результати роботи Шевченка на чолі Дженоа – найкраще тому підтвердження.

В Дженоа він програв 7 із 10 матчів. І такий злегка "переможений" тренер візьме на себе збірну Польщі і поведе її у вкрай важливому стиковому матчі з Росією?

– додав Бонек.

Нагадаємо, Дженоа досі не звільнила Шевченка, щоб не платити йому компенсації за дострокове припинення співпраці. Договір українця з "грифонами" розрахований до літа 2024 року.