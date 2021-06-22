Дайджест ігрового дня на Євро-2020: проводи Пандєва, російська ганьба, шанс для України – відео

Вперше на Євро-2020 протягом дня було зіграно одразу чотири поєдинки. Відтак, у двох групах відбулися кульмінації, яким не бракувало драматизму.

Група С, Україна – Австрія 0:1

Гол: Баумгартнер, 21.

Зірка матчу: Флоріан Грілліч (Австрія).

Нічия сповна влаштовувала збірну України, однак у протистоянні з Австрією "синьо-жовті" не заслуговували навіть на один забитий гол. А от наші суперники провели якісний поєдинок і здобули бажаний результат. Друга поразка команди Андрія Шевченка на турнірі і тепер ми передаємо свою долю в руки інших команд.

Огляд матчу

До теми Україна поступається Австрії: бліда тінь, приреченість і збереження шансів на вихід із групи

Група С, Північна Македонія – Нідерланди 0:3

Голи: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58.

Зірка матчу: Джорджініо Вейналдум (Нідерланди).

Македонці дуже активно розпочали гру: забили гол з крихітного офсайду і влучили у штангу. Однак згодом Нідерланди тричі засмутили суперника. Вейналдум оформив дубль, а Депай – гол+пас (Мемфіс ще й долучився до третього взяття воріт). У середині другого тайму поле залишив 37-річний Горан Пандєв. Легенду Північної Македонії провели під загальні овації амстердамської арени та почесний коридор від партнерів. 122 матчі за збірну – фантастичний показник!

Огляд матчу



Група В, Фінляндія – Бельгія 0:2

Голи: Градецкі (автогол), 74, Лукаку, 81.

Зірка матчу: Кевін де Брюйне (Бельгія).

Бельгійці завдали 17 ударів по воротах суперника. Левову частку з них парирував кіпер фінів Лукаш Градецкі. Однак саме його автогол відкрив лік забитим м'ячам у поєдинку. А незабаром Ромелу Лукаку забив третій гол на турнірі. Бельгія слідом за Італією не втрачає очок і без проблем виходить в 1/8 фіналу.

Огляд матчу



Група В, Росія – Данія 1:4

Голи: Дзюба (пенальті), 70 – Дамсгор, 38, Ю. Поульсен, 59, А. Крістенсен, 79, Мехле, 82.

Зірка матчу: Андреас Крістенсен (Данія).

Данія, яка поступилася у перших двох турах, могла все виправити у заключному поєдинку на груповому етапі. Все так і трапилося – скандинави просто не помітили Росію і розгромили суперника. Ключовим у матчі став другий пропущений гол – Роман Зобнін подарував м'яч Юссуфу Поульсену, а той скористався помилкою. Як наслідок, у трьох команд у групі В по три пункти, однак з другого місця пробиваються у плей-оф данці. Фіни фінішують третіми, хоча поступаються Україні за додатковими показниками. Росія – остання.

Огляд матчу

Розклад на 22 червня (вівторок)

Хорватія – Шотландія (канал "Футбол 1") 19:00

Чехія – Англія (канал "Футбол 2") 22:00