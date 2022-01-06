Чудова робота, – Лунін задоволений своїм дебютним матчем у сезоні
6 січня 2022 , 13:22Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Луніна
У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал впевнено здолав Алькояно з рахунком 3:1. Ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін.
Для Луніна цей матч став першим у сезоні 2021/22. Через брак ігрової практики українець припускався дрібних помилок, але головний тренер команди Карло Анчелотті залишився задоволений його грою.
До речі Ще більше шансів: Лунін вразив Анчелотті та може зіграти у чемпіонаті
22-річний голкіпер теж щасливий від переможного результату та проходу в наступний етап.
Чудова командна робота і йдемо далі,
– підписав він світлину, яку виклав після гри в інстаграм.
Також Карло Анчелотті після гри заявив, що Лунін згодом зможе отримати шанс у матчі чемпіонату Іспанії.