Час дати їм п.зди, – толерантний Головко пройшовся по країні 404

Легендарний захисник збірної України Олександр Головко розповів про день, що змінив його життя. Футболіст поділився своїми почуттями після нападу РФ.

"24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – ці почуття зазнали всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання.

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Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни. Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім'я зробила його ще у 2014 році, коли ці га.дони віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п..ди. Російский корабель, йди на.уй!" – написав Олександр Головко.

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