Бєсєдін зазнав жахливої травми після грубого фолу: моторошне відео
30 червня 2021 , 00:18Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На початку першого екстратайму шведи залишилися у меншості. Маркус Даніельсон у жорсткому підкаті ледве не зламав ногу Артему Бєсєдіну.
На 98-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 захисник шведської збірної надзвичайно грубо зіграв проти Артема Бєсєдіна. Після перегляду VAR Даніеле Орсато вилучив шведа з поля.
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На жаль, нападник нашої національної команди не зумів продовжити гру. Бєсєдін вийшов на заміну на 91-й хвилині, однак після брутального удару покинув межі поля. Замість нього з'явився Віктор Циганков.
Відео фолу Даніельсона