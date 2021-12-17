Були розмови, але я – патріот, – Шахаб зізнався про можливість грати за збірну України
Джерело:Zorya Londonsk
Форвард Зорі Захедітабар Шахаб міг поповнити список натуралізованих українських футболістів. Іранець обговорював таку можливість з функціонерами.
Шахаб розповів, що отримував пропозиції щодо виклику в національну збірну України. Але іранець хоче стати в пригоді команді власної країни.
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Були розмови. Але я завжди відчував патріотизм до Ірану, я гордий, що є іранцем. Моя країна – в пріоритеті. Але так, розмови були, це не приховати,
– розповів футболіст.
Зазначимо, що Шахаб ще жодноо разу не грав у футболці національної команди Ірану. В Україну нападник приїхав влітку 2019-го року, підписавши контракт з донецьким Олімпіком.
Повноцінним гравцем Зорі Захедітабар став у лютому 2021 року. У 16 матчах поточного сезону Шахаб забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.