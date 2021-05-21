Брюгге Соболя оформило чемпіонство у феєричній битві з Андерлехтом Михайліченка

Едуард Соболь та Богдан Михайліченко вийшли у старті своїх команд. А протистояння виявилося багатим на голи – 3:3 у підсумку.

У першому таймі команди обмінялися голами. На швидкий м'яч гостей у виконанні Ханса Ванакена Андерлехт відповів реалізованим пенальті Лукаса Нмечі перед самою перервою.

Читайте також Коноплянка злякав Бешикташ своїм фінансовим апетитом

Початок другої половини був за Брюгге – Ванакен і Ноа Ланг оформили перевагу два м'ячі. Згодом другий гол записав до активу Нмеча, а в компенсований час Якоб Брюн Ларсен врятував господарів від поразки.

Едуард Соболь відіграв увесь матч, а Богдан Михайліченко був замінений на 85-й хвилині. У другому сезоні поспіль Соболь виграє золоті медалі разом із Брюгге.

Заключний тур чемпіонського квартету відбудеться у неділю. Андерлехт гостюватиме в Антверпені, а Брюгге прийме Генк. Варто зауважити, що команда Михайліченка йде третьою з 33 пунктами, в Антверпена на очко менше.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонський плей-оф (тур 5)

Андерлехт – Брюгге 3:3

Голи: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57.