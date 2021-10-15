Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко не вражений грою збірної України проти Боснії та Герцеговини. Експерт переконаний, що наявність в команді Зінченка та Маліновського не врятувала б ситуацію на полі.

На думку Віктора Леоненка, перший тайм "жовто-сині" провели на високому рівні, що дозволило їм вийти вперед. А другу половину гри провалила вся команда через брак фізичних кондицій, тому сподіватися, що наявність Зінченка та Маліновського якось вплинула б на ситуацію – марно.

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Боснійці виглядали свіжішими і почувалися у нас, як вдома. На виїзді нам буде дуже складно. Зінченко і Маліновський не врятували б ситуацію, оскільки другий тайм провалила вся команда. Боснія – це неслабка команда, і їй не соромно програти. Просто наших гравців заведено звеличувати, а потім матюкати. Це проблема,

– сказав Леоненко.

Нагадаємо, 16 листопада Україна зіграє проти Боснії на виїзді. Зараз ми на другому місці у групи, але у боснійців ще матч у запасі проти Фінляндії.