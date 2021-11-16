Боснія і Герцеговина – Україна: холоднокровність після перерви, хороша реалізація і ми у плей-оф

Команда Олександра Петракова зробила це! Україна перемагає на виїзді і фінішує другою у своїй групі.

Олександр Петраков виставив цілком прогнозований склад з усіма найсильнішими виконавцями. Що стосується його боснійського колеги, то Івайло Пєтєву довелося застосовувати тотальну ротацію – одразу 8 нових виконавців (лише Ахмедходжіч, Хаджиахметовіч та Стевановіч грали у попередньому поєдинку з Фінляндією).

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Перший небезпечний момент створили українці. Руслан Маліновський потужно пробив з лівої – м'яч пролетів поруч зі штангою. Ще через шість хвилин приблизно з тієї ж позиції бив Олександр Зінченко – знову дуже небезпечно.

На 20-й хвилині затяжна атака гостей завершилася класним прострілом Едуарда Соболя на Романа Яремчука. Форвард української команди мав ідеальну нагоду для того, щоб замкнути, проте не встиг на кілька секунд. Минуло п'ять хвилин і Яремчук знову опинився на ударній позиції – цього разу постріл з гострого кута потягнув Нікола Васіль.

Господарі вперше потривожили оборону суперника на 27-й хвилині, коли Ермедін Деміровіч пробивав у дотик після навісу з глибини. А на останній хвилині тайму Денніс Хаджикадуніч був дуже близьким до того, щоб відкрити рахунок. Його удар головою після подачі від кутового у неймовірному стрибку парирував Георгій Бущан, а на добиванні боснійці схибили. Моментище!

По перерві підопічні Петракова продовжили гнути свою лінію, проте зустрічалися з серйозним спротивом боснійців. І все ж на 59-й хвилині "синьо-жовті" вразили ціль! Циганков класно пройшов по лівому флангу і прострілив вздовж воріт. Ярмоленко під опікою захисника пробити не зумів, однак м'яч відлетів до Зінченка, який відправив його у майже порожні ворота!

Пропущений гол суттєво пожвавив дії господарів – українцям довелося пережити неприємні миттєвості. Чи не найбільш небезпечний момент у ці хвилини – удар в падінні від Смаїла Превляка. Знову на висоті був Георгій Бущан, який потягнув постріл з-під поперечки. А вже незабаром забили гості. Микола Шапаренко видав ідеальну передачу на хід Артему Довбику, який майстерно реалізував футбольний булліт. Через кілька хвилин Довбик міг забивати вдруге, однак м'яч з порожніх воріт після удару нашого форварда вибив Аднан Ковачевіч.

Перемога Франції на виїзді над фінами 2:0 гарантувала "синьо-жовтим" другу позицію і вихід у плей-оф. Браво, Петраков! Браво, командо!

Відбір до ЧС-2022

Боснія і Герцеговина – Україна 0:2

Голи: Зінченко, 59, Довбик, 79.