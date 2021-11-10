На Євро-2020 збірна України під керівництвом Андрія Шевченка зуміла пробитися в 1/4 фіналу. Це велике досягнення для нашої збірної, тому УАФ щедро винагородила футболістів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вирішив скерувати зароблені кошти на благодійність. Футболіст купив обладнання дитячій лікарні ОХМАТДИТ.

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Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторовні Вільчевській, завідуючій відділення гемофілії лікарні ОХМАТДИТ, медичне обладнання,

– написав Ярмоленко в Instagram.

Сума грошей, яку заробили футболісти збірної України на Євро-2020, не розголошується.

На турнірі Ярмоленко забив два голи: красивий удар в "дев'ятку" збірної Нідерландів та м'яч у ворота Північної Македонії.