Битва невдах: Україна визначилися з суперником для спарингу у разі програшу Шотландії

Вже скоро Україна продовжить боротьбу за право грати на чемпіонаті світу в Катарі. На дорозі до Мундіалю залишилося лише дві перешкоди.

24 березня Україна в Глазго зіграє проти Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022. 29 березня переможець розіграє путівку в Катар з тріумфатором дуелі Уельс – Австрія.

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У разі програшу шотландцям "жовто-сині" підготували "план Б" для товариського матчу. Поєдинок відбудеться 29 березня, а суперником стане невдаха з протилежної пари – Уельс або Австрія.

Гра відбудеться в одній з європейських країн. Скоріш за все, "жовто-сині" проведуть спаринг на виїзді.

Нагадаємо, у груповому етапі відбору на ЧС-2022 Україна зайняла друге місце, пропустивши вперед французів. "Жовто-сині" не програли жодного разу, але багато матчів зіграли з рахунком 1:1, через що втратили багато очок та змусили своїх вболівальників переживати до останнього матчу.