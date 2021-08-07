Бенфіка не без труднощів обіграла Морейренсе – дебюту Яремчука не відбулося
7 серпня 2021 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Лісабонська Бенфіка стартувала у новому сезоні з перемоги. Український нападник Роман Яремчук спостерігав за діями партнерів з лави запасних.
Чемпіонат Португалії, 1-й тур
Морейренсе – Бенфіка – 1:2
Голи: Мартінс, 30 – Верісімо, 9, Вальдшмідт, 19
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На перший матч чемпіонату наставник Бенфіки Жорже Жезуш взяв Романа Яремчука, але випустити його на поле не наважився.
Втім, "орли" впоралися і без зусиль українця. Два швидкі голи гарантували лісабонцям перемогу ще в першому таймі. Гол у відповідь та вилучення Гонсалвеша не завадили партнерам Романа здобути перші 3 очки у чемпіонаті.Ребров покинув Аль-Айн та очолить збірну України – він не керував командою в жодному матч