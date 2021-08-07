Лісабонська Бенфіка стартувала у новому сезоні з перемоги. Український нападник Роман Яремчук спостерігав за діями партнерів з лави запасних.

Чемпіонат Португалії, 1-й тур

Морейренсе – Бенфіка – 1:2

Голи: Мартінс, 30 – Верісімо, 9, Вальдшмідт, 19

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На перший матч чемпіонату наставник Бенфіки Жорже Жезуш взяв Романа Яремчука, але випустити його на поле не наважився.

Втім, "орли" впоралися і без зусиль українця. Два швидкі голи гарантували лісабонцям перемогу ще в першому таймі. Гол у відповідь та вилучення Гонсалвеша не завадили партнерам Романа здобути перші 3 очки у чемпіонаті.