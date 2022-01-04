Бельгія та МЛС: Цітаішвілі отримав нові пропозиції продовження кар'єри

4 січня 2022 , 15:15
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Джерело:

Goal.ge

Хавбек Георгій Цітаішвілі, який на правах оренди захищав кольори Чорноморця, привернув увагу багатьох клубів. Є великі шанси, що він змінить команду вже цієї зими.

Словацький Слован – не єдиний претендент на Георгія Цітаішвілі. Хавбек, який прийняв грузинське громадянство, отримав ще ряд варіантів продовження кар'єри. 

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Бачити футболіста у своїх лавах хочуть команди з Бельгії та МЛС. Про які саме клуби йдеться – наразі не повідомляється. Раніше повідомлялося, що Слован готовий викласти за Цітаішвілі рекордні для себе 2 мільйони євро. 

Першу частину поточного сезону Георгій провів в Чорноморці. У складі одеситів він провів 15 матчів та забив 1 гол. Його контракт з Динамо розрахований до 2025 року. 

Автор: Ярослав Сиваківський