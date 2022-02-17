Аталанта здійснила камбек з допомогою Маліновського – бергамасків від сенсації врятував захисник
Італійці вдома поступалися Олімпіакосу, однак змогли вийти зі скрутного становища. Руслан Маліновський відіграв 66 хвилин.
Греки несподівано відкрили рахунок на старті зустрічі. Після стрімкої контратаки класний удар в самісінький кут вдався Франсіско Соарешу.
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Аталанта перевернула гру всього за три хвилини вже по перерві. Дубль оформив захисник Берат Джімсіті – і обидва рази відзначився після подач від кутового прапорця. Спершу албанець головою переправив м'яч у сітку, а згодом виявився найспритнішим у володіннях Томаша Вацліка і вдало зіграв на добиванні. До речі, другий корнер заробив Руслан Маліновський. Майже одразу після цього українець пішов з поля.
До завершення поєдинку команди обмінялися разючими атаками, утім голів більше не забивали. Аталанта перериває серію з 5 матчів без перемог.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Аталанта – Олімпіакос 2:1
Голи: Джімсіті, 61, 63 – Соареш, 16.