Аталанта вилітає з Кубку: два пенальті у ворота команди Маліновського і драма в останній атаці

Руслан Маліновський провів на полі 74 хвилини, та результативними діями не відзначився. Фіорентина перестріляла Аталанту 3:2 завдяки голу на останніх секундах.

Гості несподівано відкрили рахунок у самому дебюті. Мартен Де Рон порушив правила проти Ніколаса Гонсалеса і рефері вказав на позначку. Пенальті ідеально реалізував Кшиштоф Пйонтек.

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Ще до перерви Аталанті вдалося відігратися. Ремо Фройлер скинув під удар Давіде Дзаппакості, а той спрямував м'яч у ціль за фантастичною траєкторією.

На початку другого тайму господарі вийшли вперед. Жеремі Бога ефектно пройшов кількох суперників і класно пробив з правої. Та "фіалки" знову заробили пенальті, яке вдруге взявся виконувати Пйонтек. Цього разу Хуан Муссо удар поляка потягнув, утім саме Пйонтек виявився першим на добиванні.

Невдовзі Фіорентина залишилася у меншості – друге попередження отримав Лукас Мартінес. Здавалося, Аталанта от-от дотисне опонента (Дзаппакоста навіть влучив у поперечку), проте путівку у півфінал здобули флорентійці. Нікола Міленковіч, який вийшов на заміну, несподівано пробив з-за меж штрафного майданчика після розіграшу "стандарту". Рефері навіть не дав бергамаскам розіграти м'яч у центрі поля. Команда Маліновського припиняє боротьбу.

Огляд матчу

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Аталанта – Фіорентина 2:3

Голи: Дзаппакоста, 30, Бога, 56 – Пйонтек (з пенальті), 9, 71, Міленковіч, 90+3.