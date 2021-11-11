Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко здійснив свою мрію та почав працювати на клубному рівні. Його призначення у Дженоа стало несподіванкою, але виявляється, переговори з клубом тривали довго.

Як розповів Шевченко, у Дженоа будується новий амбітний проєкт, частиною якого він захотів себе бачити. Нові власники гарантували йому можливість зимових трансферів та запевнили у повній довірі.

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Першочергове завдання Шевченка як тренера – підняти команду у турнірній таблиці, щоб зникли переживання про виліт і футболісти могли насолоджуватися футболом.

Після спілкування з футболістами Андрій Миколайович відзначив, що особливу роль потрібно приділити психології. Команда через серію невдач опинилася у психологічній ямі.

Я готовий працювати у клубі. Я чекав на цей шанс. Звісно, треба багато працювати. Але я не боюсь, я дуже мотивований,

– заявив Шевченко.

Що стосується тактики, то Шевченко наголосив, що Дженоа – це агресивна команда, особливо вдома. Він хоче знайти ідеальний баланс між лініями та удосконалити командну взаємодію. Він готовий грати за схемою 3-5-2 або 4-3-3.

Він відзначив роль фанатів, які завжди були 12-м гравцем, та попросив їхньої підтримки.

У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна з причин, чому я тут,

– підкреслив Шевченко.

Дебютний матч Шевченка на чолі Дженоа відбудеться 21 листопада. "Грифони" поміряються силами із Ромою, яку очолює Жозе Моурінью.